Голландский суд обязал Россию выплатить компенсации акционерам ЮКОС

18.02.2020, 13:52, Новости дня

Апелляционный суд в Голландии восстановил решение международного арбитражного суда, в соответствии с которым Россия обязана выплатить компенсацию акционерам бывшего нефтяного гиганта ЮКОС в размере 50 миллиардов долларов.

Вынесенный во вторник вердикт отменяет решение Гаагского окружного суда, отменившего постановление о компенсации на том основании, что рассмотрение этого дела не входило в юрисдикцию арбитражного суда.

Гаагский апелляционный суд постановил, что решение 2016 года об отмене постановления арбитражного суда «было неправильным».

«Это означает, что постановление арбитража снова имеет силу», – отмечается в документе.

В постановлении арбитража от 2014 года говорилось, что Россия не действовала добросовестно, когда предъявила ЮКОС огромные иски, хотя некоторые налоговые механизмы компании могли быть сомнительными.

Государство развернуло «полномасштабное наступление на ЮКОС и его бенефициаров с целью обанкротить ЮКОС и присвоить активы компании и в то же время убрать [главу компании Михаила] Ходорковского с политической арены», говорилось в постановлении арбитражного суда.

Ходорковский прокомментировал решение суда в Твиттере.

«Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа, – написал он. – Причем подтверждена не только процедура, но и суть: “отъем ЮКОСа – дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами”. Проиграл именно Кремль, а не Россия и платить в конце концов будет не Россия, а сечины!»

Ходорковский был арестован в 2003 году, когда садился на самолет в Сибири. Он провел более десяти лет в тюрьме, в то время как основные активы ЮКОСа продавались государственной компании. В итоге ЮКОС обанкротился.

В Кремле решение суда пока не комментируют.

Однако министерство юстиции России заявило, что Россия оспорит решение в Верховном суде Нидерландов.

Минюст России обратил внимание на то, что голландский апелляционный суд не принял во внимание «неправомерное использование» экс-акционерами механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не ратифицирован Россией.

«Помимо этого, Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что экс-акционеры «ЮКОСа» не являлись добросовестными инвесторами. Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц»,– говорится в сообщении Минюста.