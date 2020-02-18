В Ухане умер руководитель больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом

18.02.2020, 13:52, Новости дня

Руководитель ведущей больницы в китайском городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии коронавируса, скончался от этой болезни во вторник.

Китайское государственное телевидение сообщило, что Лю Чжимин, директор Учанской больницы в Ухане умер в 10:30 утра.

Он стал седьмым медиком, скончавшимся от вируса. В больнице лечатся исключительно инфицированные вирусом пациенты.

По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения, общее число погибших в Китае достигло 1868.

Зарегистрировано 1886 новых подтвержденных случаев заражения, их общее число составило 72436.



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