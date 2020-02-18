Лукашенко выразил намерение сотрудничать с «Роснефтью»

18.02.2020, 13:51, Новости дня

Белоруссия рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным в Минске.

Встреча проходит на фоне непростых белорусско-российских переговоров об условиях поставок нефти из РФ в Белоруссию, передает БелТА. 

«Скрывать нечего – хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и РФ по нефти», – сказал Лукашенко. 

Он напомнил, что в прошлом году «Роснефть» поставила в Белоруссию половину купленной у РФ нефти, поэтому «было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать». 

«Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажите что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», – добавил Лукашенко.

В свою очередь глава «Роснефти» заявил, что настроен на конструктивные переговоры с Лукашенко. 

«Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно… Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами», – сообщил Сечин.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. РФ прекратила подачу нефти в Белоруссию, позднее прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.

Минск собирался налаживать беспошлинные поставки нефти из Казахстана. Также США заявляли о готовности обеспечить Белоруссию нефтью.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг. 



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