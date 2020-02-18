Российские ученые начали испытания гравиметра

18.02.2020, 13:51, Новости дня

Ученые подмосковного института Росстандарта приступили к испытанию прототипа квантового гравиметра, с помощью которого можно осуществлять навигацию по гравитационным полям Земли, сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, входит в Ростандарт) Сергей Донченко.

«Такой гравиметр создан, сейчас действительно идут его испытания в составе автомобиля. Следующий этап, который запланирован на этот год, – тестирование на беспилотнике», – передает РИА «Новости» слова Донченко.

По его словам, несмотря на то, что гравиметр помещается на беспилотнике, перед учеными поставлена задача сделать его для практического применения еще меньше по габаритам в три раза.

Применение гравиметра «позволит по-новому взглянуть на навигацию для транспорта, осуществлять новыми методами поиск полезных ископаемых, обнаружить карстовые пустоты при строительстве объектов железнодорожного транспорта», – рассказал Донченко.

В частности, с помощью беспилотников, оснащенных гравиметрами, планируется искать залежи полезных ископаемых в северных регионах страны.

Донченко рассказал также, что точность хода часов на Спасской башни Кремля корректируется с помощью датчика российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, сверяющего время с государственным эталоном в подмосковном Менделеево.

«Там тоже не обошлось без ГЛОНАСС. В башне стоит навигационный датчик, который принимает сигнал точного времени от российской навигационной системы, а она через сеть вторичных «часов» сверяет свое время с нашим эталоном. То есть можно не беспокоиться: время на Спасской башне полностью синхронизировано с государственным эталоном. Точности для бытового использования вполне достаточные», – сообщил Донченко. 



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