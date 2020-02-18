Мать ударившего учительницу школьника раскрыла подробности инцидента

18.02.2020, 13:44, Новости дня

Мать старшеклассника, ударившего учительницу в Пскове, рассказала, что происходило после конфликта.

Мать школьника сообщила телеканалу 360, что на видеозаписи происшествия было зафиксировано не все, что происходило в тот день.

Она пояснила, что через 15 минут после драки пришла к учительнице и поговорила о произошедшем.

«Мой ребенок в психиатрической больнице не лежит. Он туда направлялся от военкомата до сложившейся ситуации. У нас направление с числом, которое дано нам до этой всей ситуации, до драки», – добавила собеседница.

После нападения учительница уволилась из школы, уточнила собеседница.

Молодой человек болеет, он лечится дома. Он сожалеет о произошедшем и уже приносил извинения преподавателю.

«Конечно, раскаивается. Он у нее был, извинялся, прощения просил. <…> Она его простила, сын ее, полицейский, тоже простил. Сказал, что ничего не будет никуда дальше продвигаться. Вот такие в школе дети, которые могут снимать гадости и выкладывать, то это уже их проблемы», – сказала мать школьника.

В школе предложили перевести старшеклассника на домашнее обучение, и сообщить психологам об инциденте при обследовании в военкомате.

«Если они нам порекомендуют семейное обучение, то, возможно, нам так разрешат. Если нет, то он будет продолжать ходить учиться в школу», – сказала женщина.

Мать ученика добавила, что у нее есть трое детей, которых она воспитывает в одиночку, и ей приходится нелегко. Напавший на учительницу сын «неагрессивный», а подобное произошло впервые, отметила она.

«Я ребенка своего не оправдываю, нет. <…> Если он такой вышел, то это не повод поливать меня грязью в интернете. Я сейчас почитала комментарии – просто бред. Как там пишут, «что посеешь, то и пожнешь». В этой ситуации, но вот такой вот он есть, и ничего мне уже с этим не сделать, понимаете?» – поделилась она.

Сам конфликт ученика и преподавателя сняли на видео и опубликовали в Сети.

Ранее в Москве ученик ударил учителя после того, как женщина попыталась вытащить у него наушники, в которых он сидел во время урока. В ответ ученик ударил 61-летнюю учительницу по лицу и руке. После этого СК РФ начал проверку данного инцидента.



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