Всемирная федерация керлинга решила отдать чемпионат мира России

18.02.2020, 13:44, Новости дня

Всемирная федерация керлинга (WCF) готова доверить РФ проведение мужского или женского чемпионата мира, сообщила президент WCF Кейт Кейтнесс.

«Я была бы рада доверить РФ еще один большой турнир, мы могли бы провести мужской или женский чемпионат мира. Москва уже принимала чемпионат Европы, мы были очень удовлетворены. И, конечно, очень большим соревнованием стали Олимпийские игры в Сочи. У нас прекрасные отношения с Россией», – передает ТАСС слова Кейтнесс.

Она добавила, что РФ является большим другом керлинга вне зависимости от решения ВАДА.

«У нас нет никаких проблем с Россией. Всегда приятно приехать в Россию, я очень рада каждому приезду сюда. Спортсмены тоже любят играть в России. Что касается ВАДА, то пока говорить рано – апелляция будет еще рассматриваться в CAS. Посмотрим, как будут развиваться события после вердикта суда. Но РФ – большой друг керлинга, а мы – большие друзья России», – сказала Кейтнесс.

В конце 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА.

Уведомление о споре было направлено в Спортивный арбитражный суд.