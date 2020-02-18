Всемирная федерация керлинга решила отдать чемпионат мира России

18.02.2020, 13:44, Новости дня

Всемирная федерация керлинга (WCF) готова доверить РФ проведение мужского или женского чемпионата мира, сообщила президент WCF Кейт Кейтнесс.

«Я была бы рада доверить РФ еще один большой турнир, мы могли бы провести мужской или женский чемпионат мира. Москва уже принимала чемпионат Европы, мы были очень удовлетворены. И, конечно, очень большим соревнованием стали Олимпийские игры в Сочи. У нас прекрасные отношения с Россией», – передает ТАСС слова Кейтнесс.

Она добавила, что РФ является большим другом керлинга вне зависимости от решения ВАДА.

«У нас нет никаких проблем с Россией. Всегда приятно приехать в Россию, я очень рада каждому приезду сюда. Спортсмены тоже любят играть в России. Что касается ВАДА, то пока говорить рано – апелляция будет еще рассматриваться в CAS. Посмотрим, как будут развиваться события после вердикта суда. Но РФ – большой друг керлинга, а мы – большие друзья России», – сказала Кейтнесс.

В конце 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА.

Уведомление о споре было направлено в Спортивный арбитражный суд.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Крушение самолета МАУ. Швеция заявила, что направит в Иран группу своих дипломатов

16.02 / В Житомире после возвращения из Китая изолируют китайцев, которые строят объездную дорогу – глава ОГА

05.02 / Эпидемия коронавируса. МАУ выполнили последний рейс из Китая

02.01 / Актрису ленты «Капитан Америка» подозревают в убийстве матери

13.02 / «Рыбак рыбака» — обозреватель SCMP объяснил, откуда у США паранойя из-за Huawei

21.01 / Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram после отставки

03.12 / Общество: РФ увидит врага далеко в Арктике

30.01 / МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

24.12 / Обвиняемого в угрозах судье отпустили из зала суда

07.02 / Гаджеты: Представлено видео с демонстрацией возможностей видеозаписи Qualcomm Snapdragon 865 (видео)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика