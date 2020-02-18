Никитюк назвала параметры своего тела

18.02.2020, 13:42, Новости дня

Украинская телеведущая Леся Никитюк призналась в Instagram, что, увидев ее впервые, люди обращают внимание на ее высокий рост.

«Каждый день минимум один или даже два раза на протяжении все моей жизни мне говорят одну и ту же фразу: «Ого! Вы такая высокая!» – рассказала она.

По мнению Никитюк, это неплохо.

«Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру свои параметры: когда вы меня встретите, будете в курсе! Рост 180 см (плюс каблук 7-10 см), длина ноги от бедра 110 см, размер ноги 40-41, объем груди 90, талия – 68, бедра –100! И самое главное… мизинец – 4 сантиметра», – написала она.

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My secret * Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год * ) мне говорят одну и ту же фразу!! — Ого! Вы такая высокая * Серьезно ?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо… просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я ещё раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!!! -Рост 180 см(плюс каблук 7-10 см) -длина ноги от бедра 110 см -размер ноги (40,41) -объём груди 90, -талия 68, -бёдра 100! И самое главное… мезинец 4 сантиметра * Foto @vicoolyasaida

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 17 Фев 2020 в 8:26 PST

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу «Кто сверху?» на «Новом канале».

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1», где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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