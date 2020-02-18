«Я не люблю свое тело на сто процентов». Солистка группы КАZKA назвала свой комфортный вес

18.02.2020, 13:42, Новости дня

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая находится в процессе похудения. Об этом певица рассказала в в интервью Славе Демину – ведущему передачи «Слава+» , которая выходит на YouTube-канале «Люкс ФМ».

По словам Зарицкой, она не любит свое тело на сто процентов. Но это, подчеркнула певица, проблема не только людей с лишним весом. «Это проблема 99% людей – неуверенность в себе, гонка за идеальным телом», – отметила Зарицкая.

Она призналась, что работает над снижением веса. По словам певицы, ее комфортный вес – 80 кг.

«Хотя я никогда меньше и не весила», – рассказала Зарицкая. Певица намекнула, что сейчас ее вес «немного больше».

По мнению Зарицкой, наконец-то пришло время людей с нестандартной внешностью. «Мы живем в мире, где можно быть любым», – считает она.

Зарицкая привела в пример победителей премии MTV в 2012 году. «Бритни Спирс, Рианна, Шакира – все такие худенькие, классные. И возьмите MTV-2020 – Lizzo, которая весит 140 кг, темнокожый рэпер-гей – все супер-фрики и все классные».

Александра Зарицкая родилась в Харькове в 1992 году. В 2014 году Зарицкая была участницей шоу «Голос страны», попав в команду к украинской певице, проживающей сейчас в России, Ани Лорак.

В 2017 году продюсер Юрий Никитин создал группу Kazka, предложив Зарицкой стать солисткой. В коллективе вместе с Зарицкой работают свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.