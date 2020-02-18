Мнение: «Справедливая Россия» — партия пособников террористов?

18.02.2020, 13:41, Разное

Даже Сергей Миронов, шеф «Справедливой России» возмутился приговором по делу запрещенной в России организации «Сеть». Написал гневное обращение в Верховный суд и прокуратуру. Требует провести тщательную проверку заявлений о пытках.

«Мы уже привыкли к тому, что с печальной регулярностью в стране разгораются скандалы, связанные с карательной практикой правоохранительных структур по отношению к собственным гражданам», — написал Миронов.

Приговором по «делу Сети» возмущаются ученые, художники, музыканты… В Москве проходят пикеты с требованием отменить приговор, на которые выходят сотни людей, у которых страх еще не парализовал волю, не вынудил дезертировать из страны. И это вселяет надежду, что безнадега не накрыла всю Россию…

При Сталине такого не было. При Сталине население помалкивало… На пикеты к зданию НКВД люди не выходили… А кто не помалкивал, тех отправляли на Колыму. Это в лучшем случае…

Фотографии отсюда и  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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