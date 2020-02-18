Госдума отменила штраф за показ нацистской символики без пропаганды

18.02.2020, 13:37, Новости дня

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, исключающий административную ответственность при использовании нацистской символики без признаков пропаганды.

Изменения вносятся в ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Проект в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым передает РИА «Новости».

Первоначально разработчики законопроекта предлагали убрать наказание за использование нацистской или любой другой запрещенной символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы.

Ко второму чтению в законопроект внесена и принята поправка, которой предлагается не распространять административную ответственность на все случаи использования нацистской символики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Напомним, 2 декабря президент Владимир Путин подписал закон, разрешив демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.



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