Саранча вместо собак. Американцы пытаются научить насекомых искать взрывчатку

18.02.2020, 13:33, Новости дня

Ученые из американского Университета Вашингтона, что в штате Миссури, нашли способ использовать саранчу для поиска мин и бомб. Насекомым вживили в мозг электроды и нашли те области центральной нервной системы, которые реагируют на распыленные в воздухе частицы тринитротолуола и другие виды взрывчатки.

Исследователи выяснили, что одна саранча распознает взрывчатку с вероятностью до 60%, а если насекомых семь, то точность возрастает до 80%.

Впрочем, пока у технологии есть масса недостатков, пишет научный портал N+1. Так, например, после внедрения электродов в мозг саранчу парализует и живет она всего семь часов.

Ранее израильские биологи пытались использовать для поиска взрывчатки генномодифицированную кишечную палочку, которая светится, если рядом есть взрывчатые вещества. Правда, это излучение слишком слабое для невооруженного глаза. Поэтому разработчики дополнительно сконструировали специальный сканер, который способен его засечь.