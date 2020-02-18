Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе

18.02.2020, 13:32, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Причина — обострение ситуации в Донбассе. "Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным", — сообщил украинский лидер.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знакомы с информацией о противостоянии на границе между Луганской республикой и украинскими вооруженными силами, однако не знают всех деталей произошедшего.

Песков подчеркнул, что возлагать ответственность за это столкновение на Москву нельзя.

Ранее сообщалось, что во вторник утром вооруженные силы Украины предприняли попытки дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.



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