Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

18.02.2020, 13:32, Новости дня

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что принятие этого документа "позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе". По словам лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова, на реализацию законопроекта в этом учебном году потребуется 21 миллиард рублей. В последующие годы эта сумма вырастет до 43 миллиардов, передает "Интерфакс".

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сказал, что документ также устанавливает общие принципы организации горячего питания и требования к его качеству. Меню должно ежедневно публиковаться в интернете.

Во время Послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил, что школьники с 1-го по 4-й класс во всех регионах в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.

Позже он сообщил, шаги по реализации озвученного им предложения о школьном питании "дались непросто". "Все были против", — рассказал он.



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