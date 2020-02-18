Безработица в Великобритании осталась на минимальном уровне с 1975 года

18.02.2020, 13:32, Новости дня

Безработица в Великобритании в IV квартале 2019 года осталась на минимальном уровне с начала 1975 года, несмотря на замедление экономического роста и политические риски, связанные с Brexit.

Количество работающих британцев в октябре-декабре увеличилось на 180 тысяч до 32,934 миллиона, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

Между тем, число безработных сократилось на 16 тысяч до 1,29 миллиона человек. Безработица осталась на уровне 3,8%.

Количество вакансий в ноябре-январе увеличилось до 810 тысяч, достигнув максимума с июля-сентября 2019 года.

Рост занятости в Великобритании может ослабить опасения Банка Англии относительно ситуации на рынке труда. На заседании в конце января центробанк сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых.

Решительная победа Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона на выборах 12 декабря поддержала деловые и потребительские настроения в стране. Однако по-прежнему сохраняется неопределенность относительно будущих отношений Великобритании и Европейского союза по истечении переходного периода после Brexit.

Рост заработной платы в Великобритании замедлился в конце прошлого года.

Заработная плата с учетом бонусов в октябре-декабре выросла на 2,9% в годовом выражении, минимальными темпами с июня-августа 2018 года.

Рост средней заработной платы без учета бонусов замедлился до 3,2% и был минимальными с III квартала 2018 года.