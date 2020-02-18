Ветераны боевых действий поддержали идею главы ЕАО о создании кадетского корпуса

18.02.2020, 13:32, Новости дня

Глава Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн провел встречу с воинами, которые исполняли свой служебный долг за пределами России, в ходе встречи обсуждались вопросы социального обеспечения, работы регионального отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство».

Ростислав Гольдштейн отметил важную роль каждого из солдат, которые защищали интересы РФ в локальных войнах и выразил слова благодарности за их подвиг, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Глава региона выступил с инициативой организовать в ЕАО кадетский корпус, где объединятся ведомственные классы МЧС, пограничной службы, полиции и другие. Ветераны боевых действий, участники войн и военных конфликтов поддержали инициативу.

На данный момент в регионе проживают около 1,5 тыс. ветеранов боевых действий. Они воевали в «горячих точках» практически на всех континентах. 21 уроженец региона героически погиб, четверо отдали жизни в Сирии.