Оппозиция включила гимн СССР в парламенте Грузии

18.02.2020, 13:31, Новости дня

Гимн Советского Союза в знак протеста против «отхода властей от прозападных идеалов» включила во вторник на сессии парламента оппозиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Примечательно, что произошло это именно в тот момент, когда председатель парламента Арчил Талаквадзе говорил, что оппозиция декларирует западные ценности, а в реальности «в свое время продали российским компаниям стратегические объекты Грузии и бросили солдат на поле боя в 2008 году».

Инициатором включения гимна СССР стала депутат от «Европейской Грузии» 40-летняя Елена Хоштария, которая заканчивала МГИМО, а при экс-президенте Михаиле Саакашвили работала первым заместителем госминистра по европейской и евроатлантической интеграции.

Оппозиционеры устраивают перформансы в связи с обсуждением в парламенте кандидатуры генпрокурора.



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