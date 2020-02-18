В Кабмине рассказали, по каким критериям будут оценивать глав облгсадминистраций

18.02.2020, 13:31, Новости дня

Кабинет Министров Украины определил 24 ключевых показателя эффективности, по которым будет проводиться оценка глав областных государственных администраций. Об этом 18 февраля в Facebook рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По словам Дубилета, сперва таких критериев было около сотни, но с таким количеством было бы невозможно работать, потому их сократили до 24.

Полный список критериев выглядит следующим образом:

Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием;

Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;

Расширение сети опорных заведений общего среднего образования;

Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;

Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания;

Количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь;

Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;

Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;

Уровень охвата прививками;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция;

Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;

Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности;

Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой);

Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;

Выполнение бюджетной программы «Государственный фонд регионального развития»;

Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;

Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;

Объем доходов сводного бюджета области;

Объем капитальных расходов сводного бюджета области;

Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы);

Стоимость закупок в электронной системе закупок;

Открытые торги относящиеся к сфере управления глав ОГА;

Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.

Дубилет отметил, что первое подведение итогов будет по результатам первого квартала.

Ділюсь з вами KPI, які ми склали для оцінки голів обладміністрацій. З цих KPI ми будемо щокварталу складати рейтинг та… Posted by Дмитро Дубілет on Esmaspäev, 17. veebruar 2020