В Кабмине рассказали, по каким критериям будут оценивать глав облгсадминистраций

18.02.2020, 13:31, Новости дня
Кабинет Министров Украины определил 24 ключевых показателя эффективности, по которым будет проводиться оценка глав областных государственных администраций. Об этом 18 февраля в Facebook рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
По словам Дубилета, сперва таких критериев было около сотни, но с таким количеством было бы невозможно работать, потому их сократили до 24.
Полный список критериев выглядит следующим образом:
Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием;
Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;
Расширение сети опорных заведений общего среднего образования;
Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;
Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания;
Количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь;
Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;
Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;
Уровень охвата прививками;
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция;
Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;
Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности;
Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой);
Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;
Выполнение бюджетной программы «Государственный фонд регионального развития»;
Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах
Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;
Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;
Объем доходов сводного бюджета области;
Объем капитальных расходов сводного бюджета области;
Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы);
Стоимость закупок в электронной системе закупок;
Открытые торги относящиеся к сфере управления глав ОГА;
Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.
Дубилет отметил, что первое подведение итогов будет по результатам первого квартала.
Ділюсь з вами KPI, які ми склали для оцінки голів обладміністрацій. З цих KPI ми будемо щокварталу складати рейтинг та…
Posted by Дмитро Дубілет on Esmaspäev, 17. veebruar 2020
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