В Ставрополье мать выбросила из окна новорожденного ребенка

18.02.2020, 13:31, Разное

В Ставрополье местная жительница 18 лет самостоятельно родила ребенка дома, а затем решила избавиться от новорожденной дочери, выбросив ее в окно. Так как ребенок выпал с первого этажа, малышка выжила, на данный момент она находится в больнице.
Инцидент произошел в субботу, 15 февраля, в городе Буденновск, пишет управление СК РФ по краю. Местная жительница 18 лет дома самостоятельно родила ребенка, затем завернула новорожденную девочку в полотенце и решила избавиться от нее. Соседка нашла девочку под окнами, забрала ее и отправилась в больницу.

Подозреваемая в расправе над новорожденной была задержана правоохранителями, ведется расследование. Подробности произошедшего инцидента станут известны позже.



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