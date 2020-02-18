Судья Сергей Карасев будет обслуживать матч «Копенгаген» – «Селтик»

18.02.2020, 13:31, Новости дня

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 1/16 финала Лиги Европы между датским "Копенгагеном" и шотландским "Селтиком". Встреча пройдет в столице Дании 20 февраля.

Сергей Карасев назначен главным арбитром. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, за систему VAR будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов, резервным судьей станет Сергей Лапочкин.

Согласно решению УЕФА, система видеоповторов (VAR) будет применяться и на матчах Лиги Европы. Раньше она использовалась только на матчах Лиги чемпионов.