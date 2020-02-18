В Конституцию предложено вписать участие общественников в выработке госполитики

18.02.2020, 13:26, Новости дня

Российские общественные организации и объединения фактически участвуют в управлении делами государства, потому необходимо прописать это в 114-й статье Конституции, считает секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева.

Михеева указала, что в последние годы все более значимую роль в жизни общества играют различные общественные организации, движения и объединения граждан, передает РАПСИ.

Речь идет, в частности, о волонтерских движениях, «которые своим бескорыстным трудом помогают решению важных социальных задач, организуют работу по такому служению обществу», а также о профсоюзных организациях.

«Хочется заметить, что все эти разнообразные общественные объединения, которые складываются и живут на основе интересов и желаний, воли самих граждан, уже фактически участвуют в управлении делами государства. И речь должна идти не столько об их поддержке, которая, конечно, тоже очень важна и об этом говорилось уже на наших заседаниях, сколько о том, чтобы эти общественные организации и объединения принимали участие в выработке и проведении государственной политики», – сказала секретарь ОП.

По ее мнению, необходимо дополнить 114 статью Конституции в части полномочий правительства РФ упоминанием о том, что правительство обязано обеспечивать участие общественных организаций и других общественных объединений в выработке и проведении государственной политики.

«Прошу обратить внимание на это наше предложение и поддержать его», – добавила Михеева.

Ранее было предложено сделать президента гарантом мира и согласия в стране, а также наделить его правом распускать ГД, если она не утвердит более трети кабмина.



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