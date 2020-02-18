Пермский минздрав начал проверку сообщений об отказе обслуживать пациента с ВИЧ

18.02.2020, 13:26, Новости дня

Врач в Пермском крае отказалась принимать пациента с ВИЧ, пишут СМИ со ссылкой на члена ОНК по правам осужденных в Пермском крае Анны Каргапольцевой. Региональный минздрав начал проверку этого сообщения, сообщила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова.

В больницу обратился мужчина, который недавно освободился из колонии, он проходит терапию для людей с ВИЧ, передает 59.ru.

Мужчина хотел узнать о возможности получить необходимые препараты. Каргапольцева отправилась с ним в местную клинику, так как он не мог посетить ближайший СПИД-центр.

«Услышав вопрос, терапевт с криками «Немедленно отойдите от стола… У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!» убежала в регистратуру», – сказала член ОНК.

Врач начала кричать о диагнозе мужчины на весь коридор, а после пожелала ему смерти, добавила она.

Глава регионального минздрава Оксана Мелехова в своем Instagram сообщила, что руководство медучреждения вместе с представителями министерства проводят проверку по фактам, изложенным в публикации.

В начале февраля в Сургуте мужчину избили на глазах ребенка-инвалида, пострадавший якобы припарковал свой автомобиль на чужом парковочном месте во дворе своего дома.



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