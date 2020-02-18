Клишас: Поправки в Конституцию вынесут на голосование одним пакетом

18.02.2020, 13:24, Новости дня

Все поправки в Конституцию будут вынесены на общенародное голосование в виде одного закона. Как передает «Интерфакс», об этом заявил  сопредседатель рабочей группы по подготовкам изменений в Основной закон Андрей Клишас.

«Поправок там несколько сотен. Мы их делим на группы, потому что поправок бывает много, но они условно про одно и то же. Надо правильно сформулировать. Мы, конечно, все объединяем по главам, и на голосование будет вынесен один закон, в котором будут все необходимые поправки. Вы, когда придете на участки, вам предложен вопрос: поддерживаете ли приятие закона о поправках Конституции?» — сказал Клишас.

13 февраля президент Владимир Путин сообщил, что в рабочую группу поступило более 500 предложений по поправкам в Конституцию.

Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Помимо уже принятых в первом чтении президентских поправок члены рабочей группы едва ли не каждый день сообщают о новых инициативах. По их словам, внесено уже около 300 предложений, однако полностью они нигде не публикуются. The Insider ранее публиковал материал об основным идеях тих поправок: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию



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