Обновлённый хэтчбек Dacia Sandero Stepway впервые замечен на тестах

18.02.2020, 13:21, Разное

Представитель румынского автопрома — компания Dacia в конце текущего года готовится представить обновлённый хэтчбек Sandero в исполнении Stepway. Недавно ожидаемую новинку впервые заметили в камуфляже на тестах.

Эксперты отмечают, что обновления Dacia Sandero Stepway по большей части косметические и коснулись, к примеру, рейлингов расположенного на крыше багажника и пластиковой защиты кузова. Также в вышедшем на тесты прототипе хэтчбека увеличился дорожный просвет, а на «шпионских» снимках можно увидеть иные фары и угловые вырезы вентиляционных отверстий. Точно не известно, какие изменения произошли в салоне, но, скорее всего, руль с четырьмя спицами, как в актуальной версии, и сенсорный экран современной мультимедиа разработчики предусмотрели.

Dacia Sandero Stepway построили на базе платформы Renault CMF-B, использующейся в модели Clio. Относительно подкапотного пространства информация пока отсутствует, но ожидается, что обновлённый хэтчбек оснастят 100-сильным бензиновым TCe с рабочим объёмом в 1 литр и, возможно, дизельным агрегатом dCI 95. Премьера новинки ожидается в конце года в рамках мотор-шоу в Париже.