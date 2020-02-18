Исследование: Динозавры были теплокровными

18.02.2020, 13:21, Разное

Ученые Йельского университета предположили, что динозавры были теплокровными. Определение скорости метаболизма динозавров остается постоянной проблемой. Аргументы за и против динозаврической эндотермии были сделаны на основании палеогистологии, биофизических моделей и изотопных признаков ископаемых зубов и яичной скорлупы.

Новое исследование Йельского университета использовало методику, которая анализировала химический состав яичной скорлупы динозавров и обнаружила, что они были теплокровными. Ученые исследовали окаменелости, представляющие три значимые группы динозавров, в том числе те, которые более тесно связаны с крылатыми животными и птицами. Процесс тестирования называется изотопной палеотермометрией. Он основан на том факте, что порядок расположения атомов кислорода и углерода в яичной скорлупе определяется температурой.

Например, яичная скорлупа Troodon , маленького тероподоя, питающегося мясом, тестировалась при 38, 27 и 28 градусах Цельсия (или 100,4, 80,6 и 82,4 градуса по Фаренгейту). Яйца скорлупы от крупного динозавра Майсаавры, выдержали температуру в 44 градуса по Цельсию (111,2 градуса по Фаренгейту). Между тем, окаменелые яйца динозавров Megaloolithus, из Румынии, испытали при 36 градусах Цельсия (96,8 градуса по Фаренгейту). Тот же анализ был проведен для хладнокровных раковин беспозвоночных в тех же местах, что и яичной скорлупы динозавров. Это помогло аналитикам определиться с температурой местной среды — и была ли температура тела динозавра выше или ниже.

Робин Доусон, научный сотрудник Университета штата Массачусетс-Амхерст, обнаружил, что образцы Troodon были на 10 градусов Цельсия (50 градусов по Фаренгейту) теплее, чем их окружение, Maiasaura — на 15 градусов выше, Megaloolithus — 3-6C градусов (37,4-42,8 градусов по Фаренгейту). Это указывает, что способность метаболически повышать температуру тела была ранней, развитой чертой динозавров.

Исследование показывает, что размер тела и скорость роста динозавра не обязательно являются хорошим показателем температуры тела. Результаты проведенной работы можно добавить к продолжающейся дискуссии о роли перьев в ранней эволюции птиц. Вполне возможно, что плотные перья были в первую очередь выбраны для изоляции, так как и размер тела у динозавров теропод на эволюционном пути к современным птицам. Впоследствии перья могли быть использованы для полетов.