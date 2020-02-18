Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в начальной школе

18.02.2020, 13:19, Новости дня

Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

«Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей», – передает РИА «Новости» слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, 15 декабря президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в РФ горячим питанием.

Он отметил, что когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают.



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