Из подозреваемой в педофилии семьи изъяли девочку в Хабаровске

18.02.2020, 13:19, Новости дня

В Хабаровске у семьи изъяли малолетнего ребенка после сообщений СМИ о том, что родители подозреваются в педофилии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко.

«Ребенок из семьи изъят и помещен в учреждение. Этими материалами занимаются правоохранительные органы, проверяется информация, опубликованная в СМИ», – отметила омбудсмен, передает РИА «Новости».

По ее словам, до сих пор нареканий к семье не было.

Отмечается, что официального подтверждения от правоохранительных органов по этой теме еще не поступало.

Ранее «АиФ Хабаровск» сообщало, что в отношении дочери бывшего главы управления транспорта мэрии Хабаровска Сергея Суковатого и ее супруга якобы возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

По этим данным, ребенку исполнился всего год, когда он пострадал от действий супружеской пары. Издание уточнило, что в квартире дочери Суковатого прошли обыски, во время которых изъяли доказательства, в том числе видеозаписи.

На данный момент девочке 3,5 года, ее изъяли из семьи и поместили в детское учреждение, родители находятся под домашним арестом. Сам Сергей Суковатый, согласно информации издания, обвиняется в получении взятки и находится в СИЗО.

В январе жителя Астрахани заподозрили в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери, по версии следствия, подозреваемый 14 лет издевался над девочкой.



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