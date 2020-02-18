Второй развод за неделю: родные нанесли новый удар Елизавете II

18.02.2020, 13:18, Разное

Племянник британской королевы Давид Армстронг-Джонс объявил о разводе со своей женой Сереной Стэнхоуп. Супруги прожили в браке 26 лет, сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на зарубежный таблоид

The Mirror.

Причина разрыва не разглашается. Племянник Елизаветы II попросил журналистов уважать его частную жизнь и неприкосновенность семьи.

Напомним, 11 февраля о расставании с женой сообщил старший внук монарха Питер Филлипс. Инициатором развода выступила его супруга Отэм Келли. Бывшие возлюбленные пообещали сохранить дружеские отношения для совместного воспитания двоих детей.