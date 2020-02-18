50-летняя Лопес засветила фигуру в купальнике

18.02.2020, 13:18, Новости дня

50-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram селфи-фото, на котором запечатлена в белом раздельном купальнике с глубоким бикини.

«Расслаблена и заряжена», – написала она.

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Relaxed and recharged. *

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 16 Фев 2020 в 10:22 PST

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на «Золотой глобус».