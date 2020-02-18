Мнение: Любят ли на Западе социалистов

18.02.2020, 13:13, Разное

Джефф Безос, один из самых богатых людей мира, глава корпорации «Амазон», купил себе дом за 165 млн долларов. По этому поводу на 9gag появилась традиционная разжигающая реплика в том духе, что для мистера Безоса это 1/800 его состояния — как если бы тот, кто делает 60 тысяч долларов в год, купил себе дом за 75 долларов США (5 тысяч рублей).

Я одинаково скептически отношусь как к айти-стартаперам, которые заставляют рабочих на складах носить с собой бутылки для мочи, так и к шариковым, которые воспринимают деньги в чужих карманах как личное оскорбление. Тем интереснее мне было прочесть комментарии к разжигающей реплике на 9gag. Вот самые популярные мнения:

https://9gag.com/gag/aDgN3gZ

Вы что, ребята, получаете 60 тысяч в год?

Они действительно сравнивают общую стоимость имущества (всё, чем Безос владеет) с годовым заработком?

Терпеть не могу, когда люди отстают в математике, экономике и логике. Было бы интересно рассчитать это по-настоящему.

Во-первых, чистая стоимость не равна ликвидности, я могу стоить 10 миллионов, и быть в долгах, и не иметь ни одного пенни на своих счетах: это просто валовая стоимость того, что мне принадлежит, любой человек с более чем начальным образованием должен это знать. Во-вторых, он сравнивает накопленное за всю жизнь состояние с годовым окладом.

О боже, один из самых богатых людей на планете может покупать действительно дорогие вещи. Какое безумие. Мы должны ненавидеть его и систему. Но сначала позвольте мне купить туалетную бумагу на «Амазон».

Да, это нормально, когда вы создаете что-то, что использует 90% населения. Если вы сделаете следующий Amazon, Facebook или PayPal, вы тоже можете рассчитывать на получение кучи денег.

Рад за него, не вижу проблемы.

Он является самым богатым человеком сейчас. Чего ты ждал? Что он зарабатывает столько же, сколько ты, мелкая сошка из Макдака? В чём смысл этого поста?

165 млн это 1/800 его состояния. Хмм… примерно 132 млрд долларов. Ребята, я подсчитал!

Еще один социалист, который не знает разницы между капиталом и доходом…

Главный вопрос в том, почему вас беспокоит то, что есть у кого-то ещё? Особенно когда они заработали деньги, создав услуги и рабочие места, которые стали спасательным кругом для многих?

Кроме того, если айфон весит 260 грамм, это будет стоить ему 6 долларов, а вы заплатите 14 метров и 12 сантиметров.

А если бы он не смог купить этот дом, как бы это улучшило твоё положение?

Хырр, дырр, глупые успешные люди!

Чего ты злишься? Перестань пользоваться «Амазоном».

Ты полагаешь, что он зарабатывает свое состояние каждый год? Довольно амбициозно, на мой взгляд.

Тупые либералы не умеют считать, все их аргументы — чистые эмоции.

Я не вижу проблемы в том, что кто-то безумно богат. Он, по крайней мере, сделал что-то, чтобы разбогатеть.

Я вижу реальную проблему с тем, что людей нанимают на эксплуататорские контракты, не платят им справедливую заработную плату, не платят ваши проклятые налоги из-за серой бухгалтерии и политических взят… пожертвований.

Становишься безумно богатым, потому что ты сделал следующий «Амазон», «Ебей», «Гугл»… Это твоё право и честная игра для тебя при условии, что ты не злой корпоративный ублюдок.

Ох, тебя возмущает, что у человека есть деньги? Тогда перестань давать ему свои деньги в обмен на услуги, которые он предоставляет.

*плачет по восточно-европейски* Я зарабатываю 7500 долларов в год.

И? Рад за него

Джефф Безос несет ответственность за то, чтобы каждый человек в мире получил дом, и должен жить как бедняк, пока это не будет выполнено?

Он лучший бизнесмен в мире… не все люди равны, независимо от того, насколько либералы будут пытаться заставить вас поверить.

Прибыль — это показатель того, насколько компания ценится потребителями. Если бы мы все не использовали «Амазон», у него не было бы так много денег.

Рад за него, он создал «Амазон» и теперь наслаждается жизнью. Это справедливо.

Найди работу. Ты научишься ценить то, что у тебя есть, и тратить меньше времени и тревоги, завидуя другим. Никакого сарказма.

Сейчас в Европе так холодно, что можно увидеть почти невозможное: социалисты держат руки в своих собственных карманах.

PS. Я знаю, что Джефф Безос только что пожертвовал 10 млрд долларов в фонд по борьбе с изменениями климата. Меня это совсем не радует: опыт показывает, что одним из направлений работы фонда станет борьба с Россией.