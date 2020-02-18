«С орнаментом ковра» — Учителей в Туркменистане обязали пользоваться одинаковыми ручками и блокнотами

18.02.2020, 13:12, Новости дня

Власти Туркменистана обязали учителей пользоваться одинаковыми ручками и блокнотами зеленого цвета. В частности у преподавателей трех школ, сообщает туркменская служба Радио Свобода, потребовали купить ручки «с орнаментом туркменского ковра», а также зеленые блокноты.

По данным издания, эти ручки с традиционным орнаментом считаются самыми дорогими в Туркменистане, их производят в России, Турции и Китае. Преподаватели используют их для пометок во время собраний.

11 февраля во время встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с депутатами парламента, показанного по гостелевидению, можно наблюдать, как депутаты и другие чиновники делают какие-то записи в зеленые тетрадки зелеными ручками. При этом, как отмечает издание, ручки отличаются друг от друга в зависимости от статуса их владельцев. Так, к примеру, на встрече с президентом ручка председателя меджлиса Гульшат Маммедовой «была несколько солиднее», чем у других депутатов.