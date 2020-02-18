Министр экономики ФРГ заявил о необходимости «Северного потока – 2»

18.02.2020, 13:12, Новости дня

Проект «Северный поток – 2» отвечает интересам и ФРГ, и России, сообщил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на российско-германской конференции в Берлине.

«В ближайшие годы нам потребуется не меньше, а больше природного газа», – передает ТАСС слова Альтмайера. По его словам, «Северный поток – 2» – экономический проект. «Он отвечает интересам наших стран», – добавил министр.

Альмайер сообщил также, что представители Германии и РФ договорились создать совместную рабочую группу по будущей энергетической политике.

«Мы должны активизировать наш диалог. В этой связи мы сегодня с Максимом Орешкиным, который сейчас является помощником президента РФ, в присутствии заместителя министра энергетики [РФ] договорились о том, что создадим германо-российскую рабочую группу по будущей энергетической политике», – сказал он.

Ранее Газпром заявил о «колоссальной поддержке» «Северного потока – 2» в Европе.