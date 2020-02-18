Погребинский поставил диагноз главе МИД Украины

18.02.2020, 13:12, Новости дня

«Надо быть идиотом, чтобы представить, что РФ начнет войну против Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что между Россией и Белоруссией существует угроза войны.

«Между странами сложные отношения, и это не впервые. Но не знаю, каким надо быть экспертом, чтобы предположить, что завтра начнется агрессия РФ против Белоруссии. Это стопроцентный интеллектуальный маразм», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он также напомнил, что Пристайко пришел к команду президента Украины Владимира Зеленского из пула дипломатов, которые ранее работали с экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и бывшим президентом страны Петром Порошенко.

«Люди, которые так или иначе связаны с курсом, который проводил Порошенко, живут в своем мире, у них сдвинутое представление о реальности. Такие заявления – это полная неадекватность и свидетельство того, что с этими людьми ни о чем договариваться невозможно. Нужно ждать, пока поменяют этих людей, включая министра иностранных дел Украины Пристайко, или пока вместо Зеленского появится вменяемый человек», – добавил Погребинский.

В то же время украинский политолог Василий Стоякин назвал заявление Вадима Пристайко «своеобразным». «Очевидно, это инициатива не самого Пристайко. Насколько я понял, он человек достаточно разумный», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

«Скорее всего, он выполняет какой-то внешний заказ. И цель этого заказа – дать сигнал в сторону белорусского руководства о том, что Польша и Украина вместе с Белоруссией готовы оказать отпор «российской агрессии». Потому это заявление надо рассматривать как частный случай американской политики», – отметил эксперт.

«А единственной реакцией на выступление Пристайко будет то, что Александр Лукашенко покрутит пальцем у виска и скажет: «Идиоты!». Он любит так выражаться. Других последствий у этого заявления быть не может», – заключил Стоякин.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что между Россией и Белоруссией существует угроза войны, так как Москва может не позволить Минску остаться независимым. Также он отметил, что у Белоруссии есть два варианта: «с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными – и проиграть, или начать бороться прямо сейчас».

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал явной чушью, «что Белоруссию ждет война с Россией. Это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет», – подчеркнул сенатор.

В свою очередь белорусский депутат Геннадий Давыдько заявил, что Киеву легко делать такие заявление, потому что ему нечего терять в отношениях с РФ. Он добавил, что отношения между странами «непростые, как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть».