Индонезия предложила «Росатому» площадку под строительство АЭС

18.02.2020, 13:06, Новости дня

Индонезия предложила "Росатому" площадку под строительство в стране атомной станции (АЭС), сообщил посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

Состоялась встреча между представителями "Росатома" и Национального агентства атомной энергетики Индонезии (BATAN). "Провинция на Калимантане уже предложила площадку для строительства первого объекта первой АЭС", — сообщил Суприяди в интервью РИА "Новости". Работа находится на начальном этапе.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров сообщил об отношениях между Россией и Индонезией: "Отличные возможности открываются для расширения взаимодействия в высокотехнологичных областях, включая авиастроение и информационно-коммуникационные технологии. Солидный потенциал наработан в сфере взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Готовы делиться с индонезийскими друзьями своим опытом в области ядерной энергетики".

Между тем "Росатом" и BATAN в сентябре 2015 г. подписали меморандум о взаимопонимании по проектам сооружения в Индонезии АЭС большой мощности и плавучих АЭС.



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