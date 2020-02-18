Толстый лабрадор впал в депрессию, сбросив лишний вес

18.02.2020, 13:06, Новости дня

Толстый лабрадор впал в депрессию, когда его посадили на диету. Пес сбросил 11 килограммов за девять месяцев, но, по словам хозяйки, перестал радоваться жизни.

Американка Джеки Хенсли не отказывала любимцу в угощениях. Как пишет Mirror, больше всего пес по кличке Миллер любил арахисовую пасту. Помимо этого он съедал по четыре миски собачьего корма в день. В итоге он стал весить 48 килограммов – на 13 килограммов больше нормы.

Однажды Миллер проглотил трикотажный чехол и его пришлось отвести к ветеринару. Собаку прооперировали, а также назначили диету. Корм заменили на диетический и урезали порцию вдвое, а также перестали давать псу его любимую арахисовую пасту. Это благоприятно сказалось на его здоровье – в частности, на состоянии суставов. Кроме того, пес снова смог бегать за мячиком, однако хозяйка заметила, что питомец стал грустным.

"Миллер был счастлив со своим лишним весом, – рассказала Хенсли. – Все мы любим угощения, поэтому нет ничего удивительного в том, что он выглядит грустным".

В январе сообщалось об исследовании испанских ученых, которые выяснили, как превратить жир в мышцы. Они предложили для начала заняться физкультурой и нарастить мышечную массу, а затем приступать к сжиганию жира. При этом основу питания должны составлять белковые продукты, которые способствуют росту мышц.



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