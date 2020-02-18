Женщину, посадившую ребенка за руль каршеринга, будут судить

18.02.2020, 13:06, Новости дня

Прокуратура Новомосковского административного округа Москвы направила в суд дело в отношении жительницы столицы, которая во время поездки на автомобиле каршеринга посадила за руль своего сына. Нарушительница обвиняется по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий" УК РФ, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел еще в конце января. Следователи установили, что женщина, находясь под воздействием алкоголя, посадила на свои колени сына 2011 года рождения и позволила ему управлять рулем во время движения. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок.

Свою вину обвиняемая полностью признала и раскаялась в содеянном. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.



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