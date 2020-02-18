На лайнере Diamond Princess число заразившихся коронавирусом выросло до 542

18.02.2020, 13:06, Новости дня

На круизном лайнере Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов японской Йокогамы, выявили еще 88 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что у 65-ти из них нет никаких симптомов заболевания.

На данный момент общее число заболевших на лайнере составляет 542 человека. 

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели. Карантин планируют снять 19 февраля. 

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус. В консульском отделе посольства Украины в Японии говорили, что эвакуация граждан Украины с лайнера пока не планируется.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 18 февраля, число жертв заражения коронавирусом в Китае составило 1868, число заболевших 72 436 человек. Всего в мире болеют 794 человека в 25 странах. За сутки зарегистрировано 111 новых случаев инфицирования.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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