Мужчина убил мать и спрятал тело в бочке

18.02.2020, 13:06, Новости дня

В Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом, передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, вечером 17 февраля машинист экскаватора обратился в ОВД Всеволожского района и сообщил, что в деревне Новосергиевка на территории бетонного завода малознакомый мужчина попросил его закопать бочку с человеческими останками.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в пластиковой бочке объемом 200 литров труп женщины без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, 41-летний мужчина пытался спрятать тело своей матери.

Подозреваемого в убийстве задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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