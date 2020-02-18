15-летняя актриса Disney умерла от рака мозга

18.02.2020, 13:06, Новости дня

Умерла актриса из Уганды Никита Валигва. Ей было 15 лет.

В 2016 году врачи обнаружили у нее рак мозга. Благодаря лечению у девочки наступила ремиссия. Однако позже у Валигвы появилась еще одна опухоль, которая и стала причиной смерти, сообщает ABC News.

Никита Валигва была известна по фильму Disney "Королева Катве". Картина рассказывает о неграмотной девочке, живущей в трущобах, у которой внезапно обнаруживается талант шахматистки. Валигва сыграла подругу главной героини. Этот фильм стал хитом в Уганде.

Когда стало известно о болезни, режиссер фильма Мира Наир начала сбор денег для Никиты. Проводили его в Индии, так как на ее родине не было необходимого оборудования.



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