Кремлю задали вопрос о решении суда Гааги по делу ЮКОСа

18.02.2020, 13:05, Новости дня

Кремль пока не комментирует решение апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 млрд долларов по делу ЮКОСа, сообщил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «это новая информация», пока он не может ее комментировать, передает ТАСС.

Напомним, во вторник Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

В Минюсте заявили, что РФ продолжит отстаивать свои законные интересы в этом процессе.



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