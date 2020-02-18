На борту карантинного судна обнаружили 88 новых случаев заражения коронавирусом

18.02.2020, 13:05, Новости дня

На борту круизного лайнера Diamond Princess, которое стоит на карантине у японского порта Иокогама, зафиксированы 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Таким образом, общее число заразившихся на лайнере достигло 542. В настоящее время уточняется гражданская принадлежность заболевших, передает ТАСС. 

Российское посольство в Японии совместно с японскими властями прорабатывает отъезд россиян с судна Diamond Princess после окончания карантина, сообщается на странице дипмиссии в Facebook. 

По данным посольства, «в настоящее время согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни».

Между тем в Роспотребнадзоре заявили, что новых случаев заражения коронавирусом в РФ за прошедшие сутки не зафиксировано.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. 12 февраля заболевшие выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что за период мониторинга выявлены и обследованы на весь спектр респираторных инфекций 1015 человек. В 66 субъектах РФ развернуто 125 учреждений для медицинского наблюдения на 7,5 тыс. мест, где размещено 657 граждан КНР.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Иокогама, заразилась коронавирусом россиянка, она будет госпитализирована.

В Китае число случаев заражения коронавирусом достигло 72 тыс. 436 человек, число выздоровевших превысило 12,5 тыс. человек. Число жертв вспышки коронавируса в Китае выросло за сутки на 98 человек – до 1868 человек. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / В Крыму арестовали россиянина по делу о госизмене

17.01 / Брат Маркелова обвинил организаторов шествия в использовании имени адвоката в политических целях

05.02 / «Валенсия» без Черышева не смогла выйти в полуфинал Кубка Испании

17.01 / 11 американских военнослужащих госпитализированы после иранской атаки на прошлой неделе

27.12 / Двое украинцев, которые были на борту потерпевшего крушение в Казахстане самолета, госпитализированы с травмами – МИД Украины

30.12 / Журналистка издания Baza, которую ударил силовик во время обыска у Евгения Манюрова, пожаловалась на бездействие СК в Генпрокуратуру

27.12 / Mainichi — спор по Курилам можно было бы решить ещё с Горбачёвым, но СССР распался

08.02 / В Одессе сторонники Шария пытались повесить новую памятную доску Жукову, но она «упала и разбилась» – активист

16.01 / Ученые разработали метод, позволяющий ИИ быстрее забывать информацию

06.02 / «С тобой я смогу все на свете». Зеленский поздравил жену с днем рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика