Представлен обзор Volvo S60 2020 модельного года

18.02.2020, 13:04, Разное

Автоэксперты представили видеообзор Volvo S60 2020 модельного года. В ходе его установлено, что гибридный седан отличается сочетанием элитарной роскоши, продуманной безопасности и хорошей управляемости.

Новинка построена на масштабируемой платформе, общей с моделью V60. В начальную комплектацию автомобиля включены цифровая панель приборов размером 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, панорамный люк. Имеется также несколько активных функций безопасности, среди которых предупреждение о столкновении. Производитель предлагает четыре уровня отделки салона и столько же вариантов трансмиссии. Тестируемый автомобиль имел 2,0-литровый 4-цилиндровый турбомотор T6 мощностью 316 л.с. В полноприводной модификации седан оснащен электродвигателями, а трансмиссией служит 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Разгон с места до 100 км/ч такой Volvo S60 длится приблизительно 6 секунд. Особенная комплектация T8 R-Design 2020 года сокращает это время до 4,3 секунды. Кроме того, подключение электродвигателя на старте позволяет экономить топливо, гибрид дает возможность проехать около 45 км на электротяге. Небольшой запас хода полностью на электрическом приводе наблюдается и у проверяемой машины. Базовая комплектация модели имеет стоимость около 36 000 долларов, при этом более мощный вариант обойдётся в два раза дороже.

Эксперты отметили недостаточную интуитивность системы Volvo Sensus и замедленную реакцию на команды. Седан удобен в парковке за счет хорошей видимости и камеры объёмного обзора. Volvo Pilot Assist объединяет в себе адаптивный круиз-контроль с радиолокационным контролем и систему центрирования полосы движения, что снижает нагрузку на водителя во время интенсивного движения.