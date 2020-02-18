Медики рекомендуют по утрам съедать 10-30 граммов сала

18.02.2020, 13:04, Разное

Медики рекомендуют съедать по утрам 10-30 граммов сала. Этот продукт благодаря своим полезным свойствам способен укрепить организм и предотвратить некоторые заболевания. Особенно полезно употреблять его утром натощак.
При регулярном употреблении сала в организме человека очищаются кровеносные сосуды, а также снижается риск образования холестериновых бляшек. Специалисты отмечают, что с помощью этого продукта можно сбросить несколько лишних килограмм. Больше пользы принесет сало, если кушать его натощак. Медики утверждают, что оно помогает справляться с заболеваниями легких, выводит тяжелые металлы и очищает сосуды, а также усиливает иммунитет против возникновения опухолей.

Кроме этого, при съедании сала по утрам стимулируется синтез желчи и улучшается пищеварительный процесс. В состав продукта входят жирорастворимые витамины и ненасыщенные жирные кислоты, которые способны очистить сосуды от атеросклеротических бляшек. Содержащийся в сале лецитин помогает улучшить мозговую деятельность. Благодаря полезным жирам и «хорошему» холестерину, входящим в состав, можно укрепить иммунитет. Сало – отличный вариант перекуса, оно поможет восстановить потраченную энергию и при умеренном употреблении не добавит лишних килограммов.



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