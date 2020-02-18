Сотрудничество вместо ядерной гонки — Frankfurter Rundschau предложила Европе переосмыслить отношения с Россией

18.02.2020, 13:04, Новости дня

Вместо того чтобы постоянно спорить с США и ностальгировать по «старым добрым временам», Европе нужно стремиться к стратегическому суверенитету, пишет Frankfurter Rundschau. И одним из шагов в этом направлении могло бы стать долгосрочное сотрудничество с Россией, в частности по вопросам ядерного разоружения, предлагает немецкое издание.


Reuters

Вместо того чтобы постоянно конфликтовать с США по поводу состояния трансатлантических отношений, европейцы должны объяснить, как преодолеть нынешний кризис, а ещё лучше — показать, пишет Frankfurter Rundschau. Германии и государствам ЕС пора принять конкретные меры для защиты мирового порядка, чтобы право сильного не восторжествовало, ведь тогда не получится решать проблемы сообща, что наглядно показала прошедшая на выходных Мюнхенская конференция по безопасности, добавляет автор статьи.

США, несомненно, заслуживают критики за свою деструктивную политику, РФ — за агрессивные действия, а Китай — за избирательное соблюдение международного права, но помимо слов осуждения европейцы должны разрабатывать концепции для обеспечения собственной безопасности.

«К примеру, они могли бы предложить РФ долгосрочное сотрудничество по различным направлениям, а не только в рамках украинского конфликта. Вместо того чтобы говорить с Францией о ядерном сотрудничестве, можно было бы предложить правительству Владимира Путина шаги по разоружению, чтобы, сократив число ядерных ракет, укрепить общую безопасность», — пишет издание.

Если же европейцы действительно хотят помочь государствам Сахельского региона, например, Мали, чтобы местные могли там нормально жить без джихадистского террора и контрабанды наркотиков, то нужно не только отправлять туда солдат, но и налаживать сотрудничество с местными лидерами, советует автор.

Но для начала Брюсселю нужно определиться с тем, как он будет дальше выстраивать отношения с Вашингтоном, ведь одной ностальгии по «старым добрым временам» уже недостаточно. Европе необходим стратегический суверенитет. Для этого нужно согласовать общую политику в сфере обороны. Берлин должен ответить на инициативы, предложенные президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ведь после брексита всё ещё сильнее будет зависеть от «немецко-французского мотора, который может привести ЕС в движение». 



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