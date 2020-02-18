«Левада-Центр»: только 3% россиян считают Запад врагом

18.02.2020, 13:02, Новости дня

Почти 80% россиян уверены, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы, и всего 3% видят в нем врага, свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра».

Как соперника Запад рассматривают 16% опрошенных, отмечается в исследовании.

Разделив Запад на Америку и Евросоюз, социологи выяснили, что россияне относятся к ЕС лучше, чем к США. Так, о хорошем и очень хорошем отношении к Евросоюзу заявили 49% опрошенных, к США – 42%. О негативном отношении к ЕС сообщили 37% респондентов, к Соединенным Штатам – 46% участников опроса.

Большинство россиян (52%) считают, что есть все основания опасаться западных стран, входящих в НАТО. В то же время 35% опрошенных полагают, что Западу самому следует побаиваться России. О том, что участников альянса бояться не надо, заявили 44% респондентов, а о том, что не надо опасаться России, – 61% участников опроса.

В сентябре 2019 года социологи сообщали о двукратном росте симпатий к США за полтора год. Доля россиян, хорошо относящихся к Вашингтону, с мая 2018 года увеличилась с 20% до 47%. Жителей России, которые позитивно относятся к ЕС, за этот же период также стало почти в два раза больше – с 28% до 52%.