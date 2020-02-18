В Кремле отреагировали на заявление об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

18.02.2020, 12:58, Новости дня

Расследование крушения малайзийского Boeing в 2014 году на востоке Украины, проведенное голландским журналистом, лишний раз говорит о правоте России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, опубликованные сведения об отсутствии зенитных ракетных комплексов «Бук» в районе крушения Boeing «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны», передает ТАСС.

«Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросы, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась [о причинах крушения «Боинга»]», – сказал Песков. 

Он также напомнил, что «России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы». 

Ранее на платформе для независимых журналистов Bonanza Media был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором говорится, что крушение малайзийского самолета Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук».

Сенатор Франц Клинцевич объяснил газете ВЗГЛЯД разницу между ЦРУ и разведкой Нидерландов в деле МН-17. 

В октябре прошлого года нидерландские депутаты впервые с момента катастрофы МН17 потребовали расследования роли Украины в произошедшей трагедии. Газета ВЗГЛЯД отмечала, Нидерланды начали менять свою позицию о «безусловной вине России» в крушении воздушного судна.



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