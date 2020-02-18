Эксперты ОНФ: экологическую ситуацию в Чите необходимо улучшать

18.02.2020, 12:56, Новости дня

Экологическую ситуацию в Чите необходимо улучшать, считают эксперты Общероссийского народного фронта. Как сделать воздух в городе чище? Свои предложения по этому вопросу они уже подготовили, сообщает ГТРК "Чита".

По мнению специалистов, тарифы на электроэнергию необходимо снизить. Речь идет, в том числе, об обнулении тарифа при ночном использовании автономных систем обогрева. Газификация жилищного фонда города будет продолжена. Особое внимание уделено домам с печным отоплением — их в Чите еще много. Эксперты предлагают активно претворять в жизнь федеральные проекты для переселения людей в другие дома.

По всему городу необходимо установить датчики для круглосуточного контроля за состоянием воздуха. Информация с них должна поступать в режиме он-лайн. Ряд предложений касается вопросов, связанных с транспортом. В том числе специалисты настаивают на необходимости развития электротранспорта и ввода ограничений на движение большегрузов через город.

Все предложения по улучшению экологической ситуации в Чите уже переданы губернатору края.

Текст:

ГТРК "Чита"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Нардеп Михаил Бондарь заявил, что запрет на прямые контракты не остановит импорт электроэнергии из России

13.12 / ЕС на полгода продлил санкции в отношении России

17.12 / «Да гори оно огнем! Больше раздувать не будем». В «Вечернем квартале» актер в образе Коломойского извинился перед Гонтаревой

03.12 / Пилотов президентского борта после сложной посадки в Бишкеке наградили пирогом

14.01 / Минюст объяснил ситуацию с приговором Ходорковскому после решения ЕСПЧ

03.12 / США могут ввести пошлины на французские товары

04.12 / Instagram ввел ограничение по возрасту для пользователей

11.02 / Определился состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону

04.02 / Умер социолог Теодор Шанин, основатель Высшей школы социальных и экономических наук

04.01 / Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика