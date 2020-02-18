Юрий Семин получил «Серебряную лань», как лучший тренер 2019 года

18.02.2020, 12:56, Новости дня

В штаб-квартире Олимпийского состоялось вручение премии "Серебряная лань" лучшим спортсменам, тренерам и командам прошлого года. В церемонии принимали участие президент ОКР Станислав Поздняков и министр спорта Олег Матыцин.

Лучшим тренером 2019 года был признан Юрий Семин, под руководством которого футболисты московского "Локомотива" выиграли Кубок России, Суперкубок страны, а также заняли второе место в российской премьер-лиге. Сборная РФ по пляжному футболу, занявшая третье место на чемпионате мира, признана лучшей командой прошлого года.

Также премии "Серебряная лань", присуждаемой Федерацией спортивных журналистов России, удостоены десять спортсменов: Анастасия Войновв и Дарья Шмелева (обе — велоспорт), Артур Далалоян и Никита Нагорный (оба — гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслау Красильников и Олег Стояновский (оба — пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис) и Анжелика Сидорова (легкая атлетика), Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг). Завершившая карьеру двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова получила диплом Международного комитета фэйр плей "за спортивное благородство на протяжении всей карьеры".