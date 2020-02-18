Китайский коронавирус замедлит мировую экономику до июля

18.02.2020, 12:56, Новости дня

Мировая экономика из-за коронавируса не будет расти до июня, прогнозирует "ВТБ Капитал". Фондовые рынки пока сохраняют оптимизм, стоимость акций сильно не падает. Инвесторы уверены, что центробанки крупнейших стран предоставят дешевые кредиты рынкам в случае проблем.

В случае повсеместного распространения коронавируса за пределы Китая ситуация может ухудшиться. В этом случае ФРС США возможно резко снизит ставку до 1-1,25 процента. Сейчас ставка сохраняется на уровне  1,5–1,75 процента.

Мировые центробанки, начиная с последнего кризиса 2008 года, снижают ставки для наполнения экономик дешевыми кредитами. Так регуляторы хотят подстегнуть рост ВВП. У ФРС США есть еще запас по снижению ставок, а в еврозоне это уже не помогает – ставка на "нуле", а рост европейского ВВП упал до минимума за последние семь лет.

По оценке Moody’s китайский ВВП может снизиться на 0,6 п.п. до 5,2 процента. В Китае из-за карантинных ограничений нарушена логистика, приостанавливаются производства.



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