Жена попавшего в больницу Дмитрия Диброва рассказала о его состоянии

18.02.2020, 12:56, Новости дня

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала о состоянии мужа, попавшего в больницу. Она призвала своих подписчиков в Instagram не волноваться.

"Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает, – написала она. – А мы с папой рядом, заботимся!"

17 февраля Дибров сам сообщил о госпитализации. Он рассказал, что "ничего серьезного не произошло".

"Без всякого диагноза, без всякой болезни, просто так бывает с людьми, – сказал он. – Доктора все проверили: и МРТ, и кардиограмму. Все в порядке. Просто старость называется".

Диброва увезли в больницу из кинотеатра "Октябрь". По данным KP.Ru, первым на помощь Диброву пришел телеведущий Леонид Якубович. Он и вызвал скорую помощь. Сам Якубович назвал происшествие "рядовым случаем".

"Надо просто знать, что в эту минуту надо делать. Никакой паники и суеты, все", – отметил он.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Диброва госпитализировали с приступом эпилепсии. Однако этот диагноз не подтвердился.



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