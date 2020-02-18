СМИ сообщили о зараженном коронавирусом на Diamond Princess кыргызстанце

18.02.2020, 12:54, Новости дня

На круизном лайнере Diamond Princess, которое находится на карантине у берегов Японии, выявили коронавирус у гражданина Кыргызстана, сообщает World of Cruising со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Кыргызстана подтвердили, что гражданин страны находится на лайнере под наблюдением. Как сообщил кыргызстанский МИД, с заболевшим с 6 февраля поддерживает постоянную связь посольство страны в Японии. Однако предположение о том, что мужчина может быть заражен, основано на том, что коронавирус обнаружен у его соседа по каюте, утверждают в МИДе.

«Состояние гражданина КР удовлетворительное, температура отсутствует, медикаментозное лечение не проводится. Пациент находится под наблюдением. По его собственной информации, он чувствует себя хорошо», – сообщает МИД Кыргызстана.

Внешнеполитическое ведомство не уточняет, есть ли на борту лайнера другие кыргызстанцы.

На круизном лайнере Diamond Princess, которое находится на карантине у берегов Японии, зафиксировали 67 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19, сообщает также World of Cruising . Лайнер стал крупнейшим местом распространения инфекции коронавируса за пределами материкового Китая: три с половиной тысячи пассажиров на карантине, из них 454 человека инфицированы.

Среди зараженных также есть граждане России, Японии, Китая, Австралии и США.

Власти Кыргызстана не зафиксировали на территории страны подтвержденных случаев коронавируса. На всех КПП и в аэропортах в Бишкеке и Оше проводится санитарный контроль. Пункты пропуска на границе с Китаем временно закрыты, приостановлено воздушное сообщение.